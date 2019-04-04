Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması! 04.04.2019 16:16

MSB, Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildiğini ve F-35 uçaklarla ilgili ABD ile koordineli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.