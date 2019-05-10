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Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

10.05.2019 16:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaştı.


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