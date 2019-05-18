Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/YPG’nin taciz ateşi açtığı belirtildi. Açıklamada "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı PKK/YGP'nin taciz ateşi açtığını açıkladı!18.05.2019 14:14
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