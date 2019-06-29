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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor (Video)

29.06.2019 17:36

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi.
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