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Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri yayınladı

20 Ocak 2019, Pazar

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri andığı bir video yayınladı. Videoda "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.


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