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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Helikopter kazasının ardından flaş karar

12.02.2019 16:03

4. Hava Alay Komutanlığı'nın taşınması için çalışma başlatıldı.


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