Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe 04.06.2019 15:21

Son dakika haberine göre Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nda da son yapılan açıklamada altı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.