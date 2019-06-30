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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suriye rejim güçleri yine saldırdı!

30.06.2019 00:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada,"Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.


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