Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Münbiç'e operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye Münbiç ile ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini beklediklerini vurguladı. Bakan Akar, ''Fırat’ın doğusu ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamam, planlarımız, birliklerimiz hazır. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle gereken yapılacaktır. Bunu da muhataplarımıza ilettik, iletmeye devam ediyoruz.'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Münbiç'e operasyon açıklaması05.04.2019 18:39
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