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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Oyunu Kullandı

31.03.2019 14:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1166 nolu sandıkta oylarını kullandı.


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