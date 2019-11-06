Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız 06.11.2019 21:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.