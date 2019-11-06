Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız06.11.2019 21:58
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