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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki: Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir

20.04.2019 11:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir. Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" dedi.


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