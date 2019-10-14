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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret

14.10.2019 14:36

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İYİ Parti'yi ziyaret etti. Akar, Meral Akşener ile bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.

Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.

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