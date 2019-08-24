Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Tam kapasiteyle faaliyete başladı 24.08.2019 17:09

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.