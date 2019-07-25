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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyeti ile yapılan kritik görüşme sonrası açıklama

25.07.2019 16:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü. Akar, "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargahta bir araya geldi. Bu görüşmelerin ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine olası harekatın masada olduğu toplantıya ilişkin Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatif kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık." dedi.

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