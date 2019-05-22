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Milli Savunma Bakanı Akar: ABD Mart ayında yeni bir "patriot" teklifi verdi

22.05.2019 09:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Akar, S-400, F-35 tartışmalarıyla ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Patriot tedarikiyle ilgili de gelişmelerin olduğunu ifade eden Akar, 28-29 Mart'ta yeni bir teklifin geldiğini, bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartların yenilendiğini bildirdi.


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