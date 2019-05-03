Milli savaş uçağı Paris Air Show'da sergilenecek

Milli savaş uçağı Paris'te görücüye çıkacak. Türkiye'nin milli savaş jetinin birebir ölçülerdeki modeli ilk kez bu yılki Paris Air Show'da sergilenecek.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın birebir ölçülerdeki modelinin ilk kez bu yıl ki Paris Air Show'da sergileneceğini bildirdi. Daha önce Hürkuş'un yurt dışından karşılanan ihtiyacının artık Türkiye'den karşılanacağını anlatan Kotil, bunu Hürjet ve Milli Muharip uçağın izleyeceğini belirtti.
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