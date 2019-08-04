İlk defa F35'lerde kullanılan yerli ve milli SOM-J seyir füzeleri, Akıncı İHA'da da kullanılacak. Üretilecek Milli Muharip Uçağı da SOM-J seyir füzeleri ile güçlendirilecek. İşte SOM-J füzelerinin gururlandıran özellikleri….
Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi SOM-J... SOM-J füzelerinin özellikleri neler?04.08.2019 21:02
- Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi SOM-J... SOM-J füzelerinin özellikleri neler?
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