Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi SOM-J... SOM-J füzelerinin özellikleri neler? 04.08.2019 21:02

İlk defa F35'lerde kullanılan yerli ve milli SOM-J seyir füzeleri, Akıncı İHA'da da kullanılacak. Üretilecek Milli Muharip Uçağı da SOM-J seyir füzeleri ile güçlendirilecek. İşte SOM-J füzelerinin gururlandıran özellikleri….