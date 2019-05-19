Milli Mücadele'nin 100. yılı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Mücadele'nin 100. yılı19.05.2019 09:41
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