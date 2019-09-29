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Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı (Video)

29.09.2019 23:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.


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