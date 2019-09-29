Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.
Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı (Video)29.09.2019 23:14
- Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı (Video)
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