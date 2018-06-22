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Milli havacılıkta atılım yapmak isteyen Vecihi Hürkuş engellendi

21 Haziran 2018, Perşembe

Milli havacılıkta atılım yapmak isteyen gururumuz Vecihi Hürkuş engellendi. Hürkuş'un vefatının ardından şimdilerde 60 adet yerli İHA'mız, 35 adet ATAK helikopterimiz ve Hürkuş uçaklarımız semalarda.

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