Milli gururumuz TCG Bayraktar'dan görüntüler 21 Şubat 2018, Çarşamba

TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi :Anadolu tersanesi (ADİK) tersaneleri tarafından inşa edilen Türkiye'nin en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan amfibi tank çıkarma gemisi (LST-Landing Ship Tank) TCG Bayraktar, 22.04.2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bayraktar'ın gelişmiş ve ileri muharebe elektronik komuta kontrol imkanlarıyla harekat ve lojistik görevlerine katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afetteki görevlerini de yerine getirebiliyor.

Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.

Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.

Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.

Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.

Bayraktar tamamen Türk mühendisiliğinin ürünü. Dizaynı 3 sene sürdü.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen geminin, 2 metreden sığ sulara kapak atma imkanı bulunuyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşımanın yanında 566 yatak kapasiteli.

Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor.

486 personelin görev yapabileceği gemide, 12 Subay, 51 Astsubay, 66 er ve 17 ortak hareket grup subayı ile 350 Amfibi personeli görev yapacak.

Taşıma Kapasitesi: 200 ton yük veya çeşitli zırhlı araç/tank, ,Amfibi personel : 350, 1 adet genel maksat helikopteri (15 tonluk), 4 adet LCVP, Güverte Alanı (Toplam 1.790 m2), Açık Güverte : 690 m2, Kapalı Araç Güvertesi : 1.100 m2