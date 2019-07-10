Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan değişikliğe göre teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya yükseltilirken, ikili eğitim yapan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! Teneffüs süreleri uzatıldı10.07.2019 16:44
- Son dakika: İstanbul'da orman yangını
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! Teneffüs süreleri uzatıldı
- İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! Almanlar Marmara’da 7.4’lük deprem bekliyor
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!
- Deniz Kuvvetleri'nden yakın markaj sürüyor
- JP Morgan'a uyuşturucu şoku! Şirkete ait gemide 20 ton kokain yakalandı
- Meteoroloji'den önemli uyarı! İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor (Video)
- Bursa'da düğüne bir gün kala damadın dövdüğü gelin hayatını kaybetti
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına çok sert tepki (Video)
- Başkan Erdoğan: Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız (Video)
- Başkan Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı talimatlara uymadı
- Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.