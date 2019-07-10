Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! Teneffüs süreleri uzatıldı 10.07.2019 16:44

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan değişikliğe göre teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya yükseltilirken, ikili eğitim yapan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olarak belirlendi.