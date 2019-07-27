Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması 27.07.2019 13:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula yeni başlayacak çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gideceğine ilişkin paylaştığı videoyla velilere bilgilendirmede bulundu. Videoda, bilgilendirici bir tablo ile okula başlama yaşı anlatıldı.

Okula yeni başlayacak çocuklara hatırlatma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Kendi Instagram sayfasından çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gideceğine ilişkin paylaştığı videoyla velilere bilgilendirmede bulunan Selçuk, "Okula yeni başlayacak kuzuların anne babaları için ufak bir hatırlatma" notunu düştü.

BİLGİLENDİRİCİ TABLO

Paylaşılan videoda, yeni düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin bilgilendirici tablolar yer aldı. Buna göre, Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek.

33-35 AYLIK ÇOCUKLAR

33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak. 2015'te doğan 45-56 ay aralığındaki çocuklar ise boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek.

VELİNİN İSTEĞİNE BAĞLI

2014'ün ocak, şubat, mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 aylık çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak.

72-80 AY ARALIĞINA DİKKAT

2013'te yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında doğan ve dolayısıyla Eylül 2019 itibarıyla 72-80 ay aralığında olan çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak. Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul 1. sınıfa kayıt zorunlu olacak ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek.

"OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu"kullanıma açıldı. Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.