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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını anlattı

18.05.2019 13:11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde yeni modelini canlı yayında anlattı.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.


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