Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde yeni modelini canlı yayında anlattı.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını anlattı18.05.2019 13:11
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