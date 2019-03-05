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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere güzel haber!

05.03.2019 17:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Okula başlama yaşıyla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.


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