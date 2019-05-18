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Milli Eğitim Bakanı Selçuk üniversite sınavının değişeceği tarihi açıkladı!

18.05.2019 13:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Bakan Selçuk 2024'te üniversite sınavının değişeceğini de söyledi.


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