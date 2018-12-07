Milletsiz ittifakın son oyunu: Geniş mutabakat! Kemal Kılıçdraoğlu ve Abdullah Gül ne görüştü? 07 Aralık 2018, Cuma

Muhalefet yine 24 Haziran seçimleri öncesine döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Abdullah Gül ile görüştüğü ortaya çıktı. Kasım ayı ortasında Abdullah Gül'ün talebiyle gerçekleşen buluşmada neler konuşuldu? Görüşmenin perde arkasında neler var? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik kulislerdeki bomba iddianın detaylarını canlı yayında aktardı.