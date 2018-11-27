Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyaset yolculuğunda gücünü hep gönülden sevdalı olduğu milletinden aldı. Milletinin refahı, huzuru ve mutluluğu için yorulmadan çalıştı. Hiçbir zorluktan yılmadı, hiçbir engele de takılıp kalmadı. Başkan Erdoğan'ın bu zorlu yolculuğunda kimi zaman keyifli kimi zaman da duygusal anları yansıdı kameralara. İşte kimsesizlerin kimsesi Başkan Erdoğan'ın hikayesi...
Milletin adamı Erdoğan'ın hikayesi...27 Kasım 2018, Salı
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