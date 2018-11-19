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Millete değil teröre hizmet

19 Kasım 2018, Pazartesi

Yerel seçimler öncesi gözler kayyum atanan belediyelerde. CHP-HDP yerel seçimler için ittifak peşinde.Plana göre doğuda CHP, HDP'nin adayını, batıda ise HDP CHP'nin adayını destekleyecek. İşte kaos ittifakının planı...


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