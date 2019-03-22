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Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Kemal Emir, İstiklal Marşı'nı okuyamadı

22.03.2019 14:26

Millet İttifakı’nın Kuyucak Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Kemal Emir, İstiklal Marşı'nı okuyamadı. Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okuyamayan Emir’in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedilirken, belediye başkan adayının durumu adeta ‘pes’ dedirtti.


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