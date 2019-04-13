Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve diğer partileri neden mazlumlardan neden nefret ediyor? İyi Partili Mine Koraş'ın rencide etmeye çalıştığı Yusuf Özoğul olayı, veya Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özkan'ın seçilir seçilmez Suriyelilere verilen yardımı kesmesi, Millet İttifakı'nın mazlumlardan nefret ettiğini ortaya koyan önemli olaylardan sadece ikisi. Peki; Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve diğer partiler kendilerini 'Millet İttifakı' olarak adlandırırken aslında neden milletten nefretlerini mi gizlemeye çalışıyorlardı? İşte o ittifakın üyeleri ve milletten ve mazlumlardan nefretleri...
Millet İttifakı mazlumlara neden nefret kusuyor?13.04.2019 17:04
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