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Millet ittifakı çöküyor! Her an dağılabilir

21.05.2019 14:38

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü "CHP-HDP ittifakı sarsılıyor" başlıklı köşe yazısında, Millet İttifakı çatısı altında oluşan çatlakları ve her an dağılmakla karşı karşıya kaldığını elindeki verilerle anlattı. Mahmut Övür, "Ortada yapay bir ittifak var ve bu da o ittifakın her an dağılabileceğini gösteriyor. Bunun ipuçlarını şimdiden görmeye başladık bile. Konjonktürel her fırsatı, siyasi pazarlığa çevirme konusunda mahir olan HDP ve çevresinde, şimdi çok yoğun biçimde "AK Parti'ye mi oy verelim yoksa CHP'ye mi?" tartışması yapılıyor." diye yazdı.


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