Millet Camii'nde Kadir Gecesi özel programı! Dünyaca ünlü hafızlar katılacak

Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek. Programa, tüm vatandaşlar davet edildi.
Millet Camii'nde Kadir Gecesi özel programı! Dünyaca ünlü hafızlar katılacak30.05.2019 14:24
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