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Millet Camii'nde Kadir Gecesi özel programı! Dünyaca ünlü hafızlar katılacak

30.05.2019 14:24

Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek. Programa, tüm vatandaşlar davet edildi.


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