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Millet A Haber'in yanında!

06 Aralık 2017, Çarşamba
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve ATV'yi hedef alan skandal sözlerine vatandaş da büyük tepki gösterdi. Turkuvaz Medya Grubu çalışanları hakaret ve tehditler savuran Kılıçdaoğlu'na "Biz ölümden korkmuyoruz" diye yanıt verdi. Halkın iradesi ise A Haber'in yanında oldu. İşte sizlerden gelenler...
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