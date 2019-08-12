Miley Cyrus ile Liam Hemsworth boşandı! İlişkimiz 'eşsiz ve modern' demişti (Video) 12.08.2019 16:57

Şarkıcı Miley Cyrus ve 8 aydır evli olduğu oyuncu eşi Liam Hemsworth'un ayrıldığına dair iddialar doğru çıktı. ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth 8 aylık evliliklerini bitirdi. Şarkıcının sözcüsü ayrılığı doğruladı ve kakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth çiftinden kötü haber geldi. İkili yollarını ayırdı.

Cyrus'un sözcüsü ayrılık iddialarını doğrulayan bir açıklama yapıp "Liam ve Miley ayrılma kararı aldı" ifadesini kullandı.

People sitesine konuşan sözcü, "Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler" dedi.

26 yaşındaki Cyrus ve bir dargın bir barışık olduğu 29 yaşındaki Hemsworth, Aralık 2018'de evlenmişti. Cyrus ilişkilerini 'eşsiz' ve 'modern' olarak tanımlamıştı.