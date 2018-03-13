Mike Pompeo'nun gelişinin Türkiye'ye etkisi ne olur 13 Mart 2018, Salı

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. Bu yeni atama ile Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenir? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'e değerlendirdi.