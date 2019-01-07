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Migren için umut doğdu

07 Ocak 2019, Pazartesi

Konya'da özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kutsi Öncü, migren hastaları için mucize niteliğinde bir cihaz üretti. Bu cihaz sayesinde migren hastalığı tarihe karışabilir.


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