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Midyenin içinden çıkanı duyunca çok şaşıracaksınız! Plastik üretiminde kullanılan...

25.10.2019 21:50

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer bulunuyor. Yüzde 91'le en yüksek plastik oranına ise denizlerin çöpçüsü olarak bilinen midye dolma sahip. Eminönü'nde midyecilik yapan Yasin Demir ise "Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor" dedi.


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