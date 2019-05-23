Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fikret Acap, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı23.05.2019 04:53
- Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı
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