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Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp hayatını kaybetti

05.06.2019 19:12

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Pamukkale’ye turist taşıyan bir otobüs, travertenlerin alt kısmındaki yerleşim yerinde geri manevra yaparken Ender Vural isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ile demir bariyerlerin arasında kalıp, bariyerlere sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


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