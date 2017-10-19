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Michael Rubin'e darbe olacağını kim haber verdi?

18 Ekim 2017, Çarşamba
Darbe girişimini aylar öncesinden haber veren ABD'li Michael Rubin, bunun bir tahmin değil istihbarat olduğunu açıkladı.
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