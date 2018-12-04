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MHP'ye hangi illerde jest bekleniyor?

04 Aralık 2018, Salı

Seçim için denklem nasıl şekilleniyor? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak denkleminin şifrelerini verdi. Atik, "MHP'ye hangi illerde jest bekleniyor?" sorusunun da yanıtı verdi.


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