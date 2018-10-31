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MHP'nin İstanbul Adayı Bedrettin Dalan mı?

31 Ekim 2018, Çarşamba

MHP'de İstanbul adaylığı için Bedrettin Dalan'ın konuşulduğu iddia edildi. Ancak A Haber'e konuşan Dalan, 'Siyasete girmeyi düşünmüyorum' dedi.


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