MHP'de İstanbul adaylığı için Bedrettin Dalan'ın konuşulduğu iddia edildi. Ancak A Haber'e konuşan Dalan, 'Siyasete girmeyi düşünmüyorum' dedi.
MHP'nin İstanbul Adayı Bedrettin Dalan mı?31 Ekim 2018, Çarşamba
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