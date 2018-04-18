Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuştu: Bahçeli, "Şerefli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların hakkından gelecektir, gelmek zorundadır. Terörizm fail ve figüranları çok olan bir ihanettir, alçaklıktır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir." Bahçeli ayrıca, "Menbiç konusunda hala ayak direten ABD, yeni şartlar oluşturmanın arayışı içindedir" dedi. Bahçeli CHP''nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi ilgili ise, "“Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. İsterlerse amuda kalksınlar” diye konuştu
MHP Lideri Bahçeli Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu!17 Nisan 2018, Salı
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