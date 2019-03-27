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MHP'li Sadir Durmaz'dan CHP'ye sert eleştiri: Atatürk'ün mirası PKK'nın hücre evine döndü

27.03.2019 11:46

Zillet İttifakı'nın 325 PKK bağlantılı ismi aday göstermesine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Atatürk'ün mirası adeta PKK'nın hücre evine dönmüştür." diyerek CHP'yi sert dille eleştirdi.


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