MHP'li Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a karşı yürütülen algı operasyonuna sert tepki 13.11.2019 00:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı,Türkiye ekonomisi üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışanlara tepki gösterdi ve Bakan Albayrak'a karşı yapılan yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Konuyla ilgili bir tepki de TBMM Genel Kurulunda MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, "Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu'daki konuşması sırasında hiç kimseye "terörist" demediğini belirterek, "Berat Albayrak sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekildiğini söyledi. Bakan Albayrak'ın konuşmasında Türkiye için güzel günlerin geleceğini müjdelediğini kaydeden Enginyurt, "Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi.

MHP'li Enginyurt'un bu sözleri, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerince alkışlandı.