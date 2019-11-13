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MHP'li Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek

13.11.2019 00:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı,Türkiye ekonomisi üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışanlara tepki gösterdi ve Bakan Albayrak'a karşı yapılan yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Konuyla ilgili bir tepki de TBMM Genel Kurulunda MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Enginyurt,"Son 1 yıldır 15 Temmuz darbesi gibi ekonomi üzerinden darbe yapmak isteyenlerin planını bozduğu için övgüyü hak etmiştir." dedi.


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