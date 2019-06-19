MHP'li Celal Adan'dan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki (Video) 19.06.2019 11:29

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile yapılan ortak görüşmeden önce Taksim'de bir otelde gizlice görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. MHP'li Celal Adan “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır" ifadelerini kullandı.