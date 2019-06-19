MHP'li Celal Adan'dan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki (Video)

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile yapılan ortak görüşmeden önce Taksim'de bir otelde gizlice görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. MHP'li Celal Adan “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan skandal görüşme için, "Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır. Hem Küçükkaya hem de Fox TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.