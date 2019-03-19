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MHP'den teşkilatlara provokasyon uyarısı: Uyanık olun!

19.03.2019 12:10

MHP' tarafından paylaşılan seçim genelgesinde; "Teşkilatımız provokasyonlara karşı dikkatli ve uyanık olmalı" ifadelerine yer verildi.


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